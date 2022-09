Spagna abbassa al 4% l'Iva sui prodotti per igiene femminile Madrid: 'È giustizia fiscale e femminista'

(ANSAmed) - MADRID, 29 SET - L'aliquota Iva sui prodotti essenziali per l'igiene femminile in Spagna verrà ridotta dal 10% al 4%: è quanto annunciato dal governo centrale, nel quadro della presentazione di un nuovo piano fiscale per attutire gli effetti dell'inflazione. "È giustizia fiscale e femminista", ha affermato la ministra delle Pari Opportunità, Irene Montero.



