Cisgiordania: media, segretario Olp in visita negli Usa

TEL AVIV - Il segretario generale dell'Olp Hussein al-Sheikh - stretto consigliere del presidente Abu Mazen (Mahmoud Abbas) e ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) - è dato in partenza questa settimana per Washington. Lo riferiscono i media. Quella di al-Sheikh potrebbe essere la prima visita di un alto esponente palestinese negli Usa in questa fase caratterizzata da un miglioramento dei rapporti tra le due parti ma anche da una forte recrudescenza della tensione con Israele in Cisgiordania. Al-Sheikh secondo le stesse fonti dovrebbe vedere il Consigliere della Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e altri esponenti del Dipartimento di Stato e della Cia.