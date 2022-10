Angela Merkel vince premio Onu per rifugiati

(ANSAmed) - GINEVRA, 04 OTT - L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha vinto il premio Onu per i rifugiati.



L'Unhcr, l'Agenzia Onu per i Rifugiati, ha oggi annunciato che Angela Merkel, ex Cancelliere federale della Germania, riceverà il Premio Nansen per i Rifugiati dell'Unhcr 2022. E' quanto si legge sul sito della stessa agenzia Onu.



Sotto la guida Merkel, la Germania ha accolto più di 1,2 milioni di rifugiati e richiedenti asilo nel 2015 e nel 2016, all'apice del conflitto in Siria e mentre terribili violenze si scatenavano in altri luoghi, precisa l'Unhcr. All'epoca, Merkel reputò che si trattava di "una situazione che metteva alla prova i nostri valori europei come raramente era accaduto prima" e che "era né più né meno un dovere umanitario". Merkel invitò i suoi concittadini tedeschi a rifiutare il nazionalismo divisivo e li esortò invece a essere "sicuri di sé e liberi, compassionevoli e di larghe vedute".



Filippo Grandi, Alto Commissario Onu per i Rifugiati, ha lodato la determinazione della ex cancelliera nel proteggere i richiedenti asilo e nel difendere i diritti umani, i principi umanitari e il diritto internazionale. Il Premio Nansen, assegnato ogni anno, è stato istituito nel 1954 in onore del primo Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'esploratore artico norvegese e umanitario Fridtjof Nansen (1861-1930). Merkel riceverà il premio a Ginevra il 10 ottobre. (ANSAmed).