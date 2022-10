Energia: Turchia replica a critiche Ue su intesa con Libia Ankara, 'dichiarazioni senza valore, contrarie ai principi Onu'

(ANSA) - ISTANBUL, 04 OTT - Ankara ha definito "prive di valore" le dichiarazioni dell'Unione europea (Ue) riguardo a un accordo di cooperazione sugli idrocarburi tra Turchia e Libia siglato ieri. "Porre obiezioni rispetto a un accordo tra due Stati sovrani è contrario al diritto internazionale e ai principi fondamentali dell'Onu", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri turco che critica l'Ue perché avrebbe sostenuto "richieste massimaliste" della Grecia.



Dopo l'annuncio dell'accordo ieri, Bruxelles ha chiesto ad Ankara chiarimenti a riguardo, dichiarando che l'intesa si basa su un "illegittimo" memorandum del 2019 con cui la Turchia e il Governo di accordo nazionale libico avevano definito dei punti nel Mediterraneo, a sud dell'isola greca di Creta, come confini per le proprie piattaforme continentali e zone economiche esclusive. (ANSA).