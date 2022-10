Pmi francesi invocano 'tetto europeo' su prezzi energia

(ANSAmed) - ROMA, 05 OTT - Il presidente della Confederazione francese per le Piccole e Medie imprese (Cpme), François Asselin, invoca un tetto ai prezzi dell'energia "al livello europeo" per le Pmi. I responsabili dei grandi gruppi energetici d'Oltralpe vengono ricevuti questa mattina dal ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, che la scorsa settimana li aveva accusati di "non fare sufficientemente il gioco dei loro clienti, in particolare, le Pmi", citando direttamente TotalEnergies, Engie e Edf. Nel corso dell'incontro, Le Maire chiederà ai colossi energetici di garantire dei "prezzi ragionevoli", in particolare, per le Pmi. (ANSAmed).