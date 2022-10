Bosnia: Dodik, nessun problema con Vucic, buoni i rapporti Leader serbo-bosniaco smentisce raffreddamento relazioni

(ANSAmed) - BELGRADO, 06 OTT - Il leader serbo-bosniaco Milorad Dodik ha definito buoni i rapporti con il presidente serbo Aleksandar Vucic, con il quale mantiene una comunicazione costante. Affermazioni, riportate dai media a Belgrado, dirette a smentire le notizie di stampa degli ultimi giorni secondo cui i rapporti tra i due si sarebbero raffreddati, con Vucic che avrebbe addirittura appoggiato l'opposizione nella Republika Srpska per le elezioni bosniache di domenica scorsa. "Ci sono sempre speculazioni. Con Vucic mi sento regolarmente,", ha affermato Dodik, per il quale non ci sono problemi nei rapporti tra Republika Srpska e Serbia. Il leader serbo-bosniaco - membro serbo uscente della presidenza tripartita di Bosnia-Erzegovina - ha vinto la corsa alla presidenza della Republika Srpska. E il fatto che Vucic non si sia ancora congratulato con lui - a differenza di quanto fatto dal premier ungherese Viktor Orban - ha suscitato sorpresa dando origine alle ipotesi sul raffreddamento dei rapporti. Per Dodik si tratta solo del fatto che Vucic - da politico serio qual'è - per congratularsi attende l'ufficializzazione dei risultati elettorali, un processo complicato in Bosnia-Erzegovina. (ANSAmed).