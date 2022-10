Migranti:naufragi Grecia, Atene chiede stop partenze da Turchia Ministro Immigrazione greco: ci sono altre barche in partenza

(ANSAmed) - ATENE, 6 OTT - Il ministro greco dell'Immigrazione, Notis Mitarachis, ha commentato sul suo account Twitter i naufragi avvenuti la scorsa notte a largo delle isole greche di Lesbo e Kythira. "La Guardia Costiera e il Ministero della Marina stanno facendo tutto il possibile. Stiamo parlando di contrabbandieri che mettono in barca persone che non hanno idea di come affrontare il mare. Ho fatto un appello pubblico alla Turchia, abbiamo informazioni su barche che stanno cercando di iniziare il viaggio ora dalla Turchia con venti di 7 Beaufort nel Mar Egeo", afferma.



Nelle prime ore della mattina, Mitarachis, sempre attraverso il suo account Twitter, aveva affermato: "Invito con urgenza la Turchia ad agire immediatamente per impedire tutte le partenze irregolari a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Già oggi molte vite sono state perse nel Mar Egeo, le persone stanno annegando dopo essere salite su imbarcazioni inadatte alla traversata. L'Unione europea deve agire". Anche il portavoce del governo greco, Yannis Economou, ha espresso la propria tristezza per gli avvenimenti e ha commentato: "Finché la Turchia non applicherà le leggi, finché sosterrà i trafficanti, finché non onorerà gli accordi che ha firmato, purtroppo ci troveremo di fronte a simili tragedie".



Il bilancio provvisorio dei naufragi è di 17 morti e circa 30 dispersi. (ANSAmed).