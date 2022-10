Spagna: governo vuole esumare due note figure legate al regime

MADRID - Il governo spagnolo punta all'esumazione di due figure storiche associate al movimento e alla dittatura franchista, José Antonio Primo de Rivera e il generale Gonzalo Queipo de Llano, attualmente seppelliti, rispettivamente, nella cosiddetta Valle dei Caduti (Madrid) e nella Basilica della Macarena (Siviglia). È quanto dichiarato alla radio Cadena Ser dal ministro della Presidenza, Félix Bolaños, il giorno dopo l'approvazione definitiva di una nuova legge di tutela delle vittime della dittatura. Secondo quanto spiegato da Bolaños, la norma infatti proibisce che "protagonisti" della dittatura o del periodo immediatamente precedente vengano "sepolti in luoghi preminenti", per evitare apologia del franchismo. L'obiettivo è che entrambi siano seppelliti in luoghi discreti.



José Antonio Primo de Rivera fu fondatore del movimento di ispirazione fascista Falange e morì nel 1936 dopo una condanna alla pena capitale in quanto considerato colpevole di cospirazione e ribellione alla Seconda repubblica spagnola. Successivamente, la sua figura venne mitizzata dal franchismo. Fu seppellito accanto allo stesso Francisco Franco, quest'ultimo poi esumato dalla Valle dei Caduti (ribattezzata Valle de Cuelgamuros secondo la nuova legge) su decisione del governo del socialista Pedro Sánchez nel 2019. Queipo de Llano fu invece uno dei militari che parteciparono al tentativo di colpo di Stato ordito da Francisco Franco, sempre nel 1936, e poi gerarca della dittatura. Morì nel 1951.