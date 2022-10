Migranti: Ong contro Frontex, non segnala possibili abusi

BRUXELLES - Frontex non utilizza il suo meccanismo interno di monitoraggio e segnalazione per indagare su potenziali violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale. E' l'accusa mossa da 7 ong che operano a Samos, in Grecia, tra le quali 'Still I Rise', che chiedono la sospensione delle operazioni dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera Ue nell'area.



A luglio, attraverso una richiesta di Accesso Civico Generalizzato (FOI), il gruppo delle Ong ha ottenuto i rapporti sugli incidenti gravi (SIR) compilati da Frontex dal 2016 nell'area operativa di Samos, rilevando che l'ultimo evento registrato risale all'ottobre 2019, per la precisione "1.181 giorni fa". "Eppure - evidenzia la coordinatrice di Advocacy per l'Egeo di Europe Must Act -, noi abbiamo identificato almeno 34 incidenti, tra cui violenti respingimenti e incendi nella struttura di accoglienza, che chiaramente rientrano" nella categoria di 'incidenti gravi'.



Le organizzazioni firmatarie chiedono che il gruppo di lavoro sul controllo di Frontex della Commissione per le Libertà civili (LIBE) del Parlamento europeo indaghi su un elenco di eventi che potrebbero essere considerati SIR, secondo la definizione della stessa Frontex, e che venga presentata una richiesta ufficiale per far scattare l'articolo 46 che prevede l'interruzione di qualsiasi attività dell'Agenzia se in un'area si verificano "violazioni dei diritti fondamentali di natura grave e che potrebbero persistere". "Per anni - denunciano le Ong -, questa condizione è stata chiaramente soddisfatta a Samos, eppure Frontex è rimasta. È ora che Frontex obbedisca alla legge e al suo regolamento istitutivo e faccia scattare l'articolo 46". Le Ong chiedono anche di sospendere il rilascio del bilancio annuale dell'agenzia fino a quando non ci sarà una revisione completa e indipendente dei fatti e la partecipazione del Direttore esecutivo ad interim a una sessione di interrogazioni parlamentari.