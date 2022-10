Tunisia: iniziativa a supporto progetto presidente Saied Azione popolare e orrizontale la definiscono i firmatari

(ANSA) - TUNISI, 10 OTT - In Tunisia, politici, sindacalisti e membri della società civile hanno annunciato il lancio dell'iniziativa "Liyantasar achaab" (Per la vittoria del popolo), azione che mira a sostenere il processo del 25 luglio 2021 iniziato dal presidente della Repubblica, Kais Saied. I firmatari del testo la definiscono come "un quadro popolare e orizzontale, aperto a tutti i tunisini e alle sue molteplici forze che hanno fiducia nel processo del 17 dicembre-25 luglio, arrivato a rompere definitivamente con i sistemi ante 2010 e 2021".



"L'obiettivo - si legge nella nota - è realizzare un cambiamento politico, economico e sociale e avviare la costruzione di una nuova repubblica. Lungi dall'essere un semplice strumento elettorale, questa azione fa parte del lungo periodo ed è l'espressione di un progetto nazionale globale in tutti i settori". L'iniziativa comprende 15 punti che mettono in luce la tutela dei diritti umani e delle libertà pubbliche e individuali, l'indipendenza della magistratura e la consacrazione del principio di responsabilità e di uguaglianza tra i cittadini e tra le regioni.



Sul fronte economico, l'iniziativa punta su un'economia diversificata, equilibrata, equa e inclusiva, basata sulle pari opportunità e sull'interazione tra il settore pubblico e quello privato.



Inoltre, "l'iniziativa difende l'illuminata adesione arabo-musulmana e africana della Tunisia, sottolineando la necessità di apertura al mondo. I suoi membri difendono la politica di non allineamento e sono favorevoli all'incriminazione della normalizzazione con Israele". Al momento l'azione (che non è un partito politico) conta 25 firme tra cui quelle di Mbarka Brahmi, e Zouheir Hamdi (Corrente Popolare) e Haykal Belgacem (Fronte Popolare), Mohamed Boughediri e Mohamed Saad (ex segretari generali dell'Ugtt) e l'ex presidente dell'ordine degli avvocati Brahim Bouderbala.



