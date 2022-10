Migranti: Ue, monitoriamo la situazione a confine Balcani In contatto con Paesi Ue dell'area per soluzione efficace

(ANSAmed) - BRUXELLES, 11 OTT - "Siamo consapevoli della sfide che sta affrontando l'Austria in questo momento, con il picco di richieste di asilo rispetto all'anno scorso". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea durante il briefing quotidiano. "Vediamo un aumento da parte dei richiedenti asilo provenienti dalla Tunisia e dall'India e ci sono movimenti aggiuntivi nei pressi dei Balcani occidentali: stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto sia con i Paesi dei Balcani sia con l'Austria; siamo inoltre in contatto con tutti i paesi Ue nell'area, per concordare un approccio comune ed efficace nella regione", ha precisato il portavoce.



