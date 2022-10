Portogallo: il governo presenta legge di bilancio 2023 Una manovra cauta che scontenta opposizioni a destra e sinistra

(ANSAmed) - LISBONA, 11 OTT - Il governo portoghese ha consegnato in Parlamento e presentato ai media la legge di bilancio per il 2023. Anticipata dall'accordo raggiunto in sede di concertazione sociale, che prevede un aumento dei salari prudente e quasi mai pari all'aumento dell'inflazione (per questo motivo criticato dalle opposizioni), la manovra introduce modifiche agli scaglioni sul reddito delle persone fisiche e incentivi fiscali alle imprese che assumono personale e aumentano gli stipendi anche in un anno di incertezze come il prossimo.



Lo scenario macroeconomico del 2023 su cui la squadra di Fernando Medina, Ministro delle Finanze, imposta tutta la manovra è uno scenario che potrebbe persino peccare di ottimismo: inflazione al 4% (quest'anno è al 7,4%) e una caduta del Pil dal 6.5% all'1,3%, notevole, ma che tuttavia scongiurerebbe lo scenario peggiore, la recessione. E appunto in previsione di turbolenze, non del tutto inattese, Medina punta anche a una riduzione del deficit da 1,9% a 0,9% e una conseguente riduzione del debito in più di quattro punti percentuali (da 115% a 110,8%), che dovrebbe portare il Portogallo fuori dalla fascia dei cinque paesi più indebitati della zona euro (attualmente è terzo dopo Grecia e Italia) e addirittura sotto il 100% del Pil entro la fine della legislatura, nel 2026. Proprio a causa di questa ricerca dell'equilibrio di bilancio l'opposizione, soprattutto di sinistra, ha denunciato la presenza di un'ideologia ancora troppo legata all'austerità e poco attenta ai problemi dei lavoratori e delle famiglie colpite dall'aumento dei mutui sulla casa.



Da destra si critica una pressione fiscale ancora troppo alta per le imprese, che potrebbero non trovare sufficienti gli incentivi fiscali promessi in cambio di aumenti salariali. Il dibattito in Parlamento, dove comunque il Partito socialista gode della maggioranza assoluta, è previsto per i prossimi 26 e 27 ottobre, mentre l'approvazione finale dovrebbe arrivare il 25 novembre. (ANSAmed).