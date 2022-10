Biden, reagiremo a A.Saudita, prenderemo provvedimenti

WASHINGTON - "Reagiremo all'Arabia Saudita e prenderemo provvedimenti". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden a proposito dell'appello da parte di alcuni membri del Congresso americano di interrompere la vendita di armi a Riad dopo la decisione dell'Opec+ di tagliare i barili di petrolio.



In un'intervista ieri sera alla Cnn Biden ha sottolineato che l'Arabia Saudita pagherà delle conseguenze dopo il taglio della produzione decisa dall'Opec+. Il presidente americano ha subito forte critiche in patria per la sua visita a Riad a luglio durante la quale aveva incontrato il principe Mohammed bin Salman considerato il mandante dell'omicidio nel consolato saudita a Istanbul del giornalista e attivista Jamal Khashoggi.



Biden ha più volte ripetuto che il viaggio non riguardava il petrolio ma gli equilibri del Medio Oriente e, tuttavia, ha definito "deludente" la decisione dell'Opec+. Il senatore democratico Bob Menendez, che guida la Commissione Esteri del Senato Usa, ha chiesto lo stop immediato a qualsiasi tipo di cooperazione con Riad, inclusa quella militare.



Ieri il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che la Russia e gli Emirati Arabi Uniti lavorano attivamente nell'Opec+ e che "le decisioni dell'organizzazione non sono dirette contro nessuno", sottolineando - come riportato dalla Tass - che le azioni di Russia ed Emirati sono mirate a creare stabilità nel mercato globale dell'energia.