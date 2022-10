Tunisia: giornalisti proclamano protesta davanti a sede governo

TUNISI - Il sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (SNJT) e il Sindacato generale dell'informazione, parte dell'Unione generale tunisina del lavoro (UGTT), hanno invitato tutti i rappresentanti del settore dei media a partecipare massicciamente a una manifestazione di protesta, il 13 ottobre davanti della sede del governo alla Kasbah di Tunisi. Questo movimento di protesta mira a difendere la sostenibilità delle istituzioni dei media pubblici e di quelle confiscate o in liquidazione, hanno affermato i sindacati in una dichiarazione congiunta, sottolineando il loro rifiuto della politica del governo di "liquidare i media".



I sindacati hanno affermato che l'appello per questa manifestazione è solidale con il personale di Cactus Prod che è stato privato del proprio stipendio per il decimo mese consecutivo e quelli di radio Shems FM e Dar Essabeh, sottoposti a liquidazione. L'iniziativa vuole anche denunciare la situazione sociale di Snipe La Presse "dopo l'abbandono da parte del governo del sostegno ai media pubblici", scrivono ancora i sindacati.