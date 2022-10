Ue, la Serbia allontani la sua politica estera dalla Russia Commissario, 'aiutiamo governo in sfida sicurezza energetica'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 12 OTT - "Dobbiamo aiutare la Serbia ad affrontare alcune sfide importanti, in particolare sulla sicurezza energetica. Allo stesso tempo la Serbia deve essere un alleato sincero dell'Ue per promuovere la sicurezza e la prosperità del continente nell'attuale contesto geopolitico".



Lo ha detto il commissario europeo all'Allargamento, Olivér Várhelyi, in audizione alla Commissione Esteri del Parlamento europeo, dove ha presentato le linee principali del pacchetto sull'allargamento. "La Serbia - ha incalzato il commissario - deve rivedere le sue posizioni" di politica estera per "allinearle di più all'Ue e distanziarsi di più dalla Federazione Russa".(ANSAmed).