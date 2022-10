MO: Algeri, oggi accordo-base tra fazioni palestinesi Presidenza algerina, prevista 'dichiarazione' su unità

(ANSAmed) - ALGERI, 13 OTT - La presidenza algerina ha annunciato che "i lavori della conferenza delle fazioni palestinesi culmineranno giovedì con la firma della "Dichiarazione di Algeri", che "servirà da solida base per raggiungere l'unità tra tutte le fazioni". Lo riporta un comunicato della presidenza algerina pubblicato ieri sera. La televisione di stato ha riferito che il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha partecipato a parte delle sessioni di dialogo palestinese, che il Paese sta ospitando da due giorni.



L'emittente ha precisato che "Tebboune ha partecipato a parte dei lavori della conferenza di riunificazione in vista del raggiungimento dell'unità nazionale palestinese al Palazzo delle nazioni" e "ha salutato tutte le fazioni palestinesi" che vi partecipano.



Ieri è stato lanciato ad Algeri il secondo e ultimo ciclo del dialogo globale palestinese, durato due giorni con la partecipazione di 14 fazioni, per discutere un documento di riconciliazione. Dall'estate 2007 il campo palestinese soffre di divisioni politiche e geografiche, con il movimento Hamas che controlla la Striscia di Gaza mentre la Cisgiordania è amministrata da un governo formato dall'organizzazione Fatah guidata dal presidente Abu Mazen (Mahmoud Abbas). (ANSAmed).