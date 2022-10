Serbia: Pe, legare negoziati adesione a sanzioni a Russia

BRUXELLES - I negoziati di adesione all'Ue con la Serbia dovrebbero avanzare solo se Belgrado si allinea alle sanzioni adottate dall'Unione contro la Russia e compie progressi significativi nelle riforme richieste dall'Ue.



Questa la posizione espressa dal Parlamento europeo nella raccomandazione sulla nuova strategia dell'Unione per l'allargamento, approvata dalla Commissione Esteri con 49 voti favorevoli, 5 contrari e 8 astenuti.



Nel testo si sottolinea la necessità di dare priorità all'allineamento dei paesi che aspirano a far parte dell'Ue con la politica estera e di sicurezza comune decisa a Bruxelles.



Alla luce di ciò, osservano gli eurodeputati, tutti i fondi dell'Ue per la Serbia dovrebbero essere riconsiderati, al fine di garantire che tutte le spese dell'Ue siano pienamente in linea con i suoi obiettivi ed interessi strategici.



La Serbia, storica alleata della Russia, pur condannando l'aggressione contro l'Ucraina e l'annessione illegale di Mosca di quattro province dell'Ucraina, si è rifiutata finora di imporre le sanzioni decise dall'Ue contro il Cremlino.