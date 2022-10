Sì del Consiglio d'Europa a rapporto contro respingimenti

STRASBURGO - Passa a Strasburgo il rapporto contro i respingimenti in mare dei migranti. I parlamentari italiani non sono riusciti ad alterare come avrebbero voluto il rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che condanna i respingimenti via mare e terra dei migranti e chiede agli Stati di vietarli per legge. L'unica vittoria, anche se parziale, è stata quella di far introdurre due volte nel testo un richiamo a tutti gli Stati a lavorare per misure a livello europeo che permettano di creare un sistema d'accoglienza "sostenibile e condiviso".



A insistere per l'introduzione del principio di solidarietà tra Paesi nel gestire i flussi migratori erano stati 6 parlamentari italiani, Alberto Ribolla e Manuel Vescovi della Lega, Sabrina De Carlo del M5S, Maria Rizzotti e Catia Polidori di Fi, e il senatore del gruppo misto, Fabio Di Micco. Ma i loro emendamenti sulla responsabilità condivisa miravano a sostituire le parti del rapporto in cui l'assemblea chiede tra l'altro agli Stati di modificare leggi e prassi per porre fine ai respingimenti via terra e mare e di codificare il principio di non respingimento nella legislazione nazionale.

Mercoledì i parlamentari italiani avevano presentato in totale15 emendamenti. Per quattro di essi sono scesi in campo in modo trasversale, Alberto Ribolla e Manuel Vescovi della Lega, Sabrina De Carlo del M5S, Roberto Rampi e Gianni Marilotti del Pd, Maria Rizzotti e Catia Polidori di Fi, e 2 senatori del gruppo misto, Maurizio Buccarella e Fabio Di Micco. Questo gruppo bipartisan chiede che si riconosca che anche l'Italia è 'vittima' di respingimenti da parte della Svizzera, della Francia e dell'Austria. Vogliono che Frontex rafforzi le proprie capacità nel combattere i crimini legati all'immigrazione, piuttosto invece che rafforzare quelle per gestire le accuse concernenti i respingimenti.



Sono stati bocciati i 4 emendamenti che erano stati presentati anche con la firma dei Dem Roberto Rampi e Gianni Marilotti e del senatore del gruppo misto Maurizio Buccarella.



Alla fine il rapporto è stato approvato con 62 voti a favore, 9 contrari e 2 astensioni. I leghisti, Ribolla, Vescovi e Paolo Grimoldi, oltre che la pentastellata Sabrina De Carlo, e la senatrice di Forza Italia Maria Rizzotti hanno votato per bocciare il testo. Mentre 3 membri della delegazione del Pd, Rampi, Marilotti e Berlinghieri, oltre che 2 del M5S, Gaspare Antonio Marinello e Gianluca Perilli hanno votato in favore del rapporto.



Il Consiglio d'Europa (CdE, da non confondere con l'Unione europea, da cui è estranea, o con il Consiglio europeo dell'Ue) è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa: fu fondato nel 1949 con il trattato di Londra, conta oggi 46 Stati membri e la sua sede istituzionale è a Strasburgo. Fra i suoi organi c'è l'assemblea parlamentare degli stati membri.