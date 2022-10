ANSAmed - Agenda settimanale dal 17 al 23 ottobre

(ANSAmed) - ROMA, 14 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 17 al 23 ottobre: LUNEDI' 17 OTTOBRE BRUXELLES - Incontro dei ministri dell'Energia dei Balcani occidentali.



ROMA - Al via il World Food Forum 2022 (fino al 21).



MARTEDI' 18 OTTOBRE MAROCCO - Ue, visita del vicepresidente della Commissione Frans Timmermans (fino al 19) per firmare il partenariato verde Ue-Marocco.



NAZIONI UNITE - Riunione del Consiglio di Sicurezza (fino al 21).



MERCOLEDI' 19 OTTOBRE TUNISI - Al via la prima Fiera Internazionale della Transizione Energetica. Organizzata dal Sindacato dell'Industria Fotovoltaica (Cspv), in collaborazione con la Confederazione Tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (fino al 21 ottobre).



BOLOGNA - Mostra dal titolo 'Libia 1911-1912. Colonialismo e collezionismo' (fino al 10 dicembre).



GIOVEDI' 20 OTTOBRE BRUXELLES - Ue, Consiglio europeo.



VENERDI' 21 OTTOBRE ATENE - Incontro dei ministri del Mediterraneo orientale.



SABATO 22 OTTOBRE Nessun evento da segnalare DOMENICA 23 OTTOBRE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).