Kuwait: si insedia nuovo governo, ci sono anche 2 donne

BEIRUT - Ci sono anche due donne nel neonato governo del Kuwait, il sesto in tre anni e che ha prestato giuramento oggi, due settimane dopo la vittoria delle opposizioni alle elezioni parlamentari nel piccolo emirato petrolifero del Golfo stretto nella morsa di una prolungata crisi politica tra il Parlamento e l'esecutivo. Il principe ereditario Meshaal Ahmad Jaber Sabah "ha ricevuto il primo ministro e i ministri che hanno prestato giuramento", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale kuwaitiana Kuna.



Si tratta in realtà di un rimpasto di governo dopo che i neoeletti deputati avevano protestato nei giorni scorsi per la formazione di un governo con ministri che avevano già ricoperto incarichi negli esecutivi precedenti. Questo nuovo governo comprende 15 ministri, tra cui due donne, con nomi nuovi in posizioni chiave come gli Esteri (Salem Sabah) e il Petrolio (Bader Mulla). La prima seduta parlamentare è prevista domani.



Alle legislative di fine di settembre, l'opposizione, che negli ultimi dieci anni aveva boicottato le elezioni, aveva ottenuto la maggioranza dei seggi. Nonostante la sua vivace vita politica e istituzionale, il Kuwait rimane governato col pugno di ferro dalla famiglia regnante dei Sabah.