Turchia, da Grecia false accuse sui migranti Venerdì scorso Atene ha trovato 92 persone denudate al confine



(V. "Grecia ricorre all'Onu per caso 92..." delle 10:25) (ANSA) - ISTANBUL, 17 OTT - La Turchia ha definito "disinformazione" e "fake news" la denuncia da parte di Atene sulla vicenda dei 92 migranti portati in salvo venerdì scorso dalle autorità greche dopo essere stati trovati denudati nei pressi del fiume Evros, sul confine terrestre turco-greco.



"La Grecia ha ancora una volta mostrato al mondo intero che non rispetta la dignità dei rifugiati pubblicando le fotografie di questi oppressi che ha deportato dopo avere estorto loro quello che possedevano", ha fatto sapere la direzione delle comunicazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusando Atene di "complicità con Frontex". Parlando di "diffamazione" da parte della Grecia, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha definito Atene "irresponsabile" e "svergognata", come riporta Anadolu.



Le dichiarazioni di Ankara arrivano dopo che il ministro greco per l'Immigrazione, Notis Mitarakis, ha annunciato che lunedì prossimo incontrerà il Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per sottoporre alla sua attenzione il caso dei migranti trovati sul confine tra Turchia e Grecia. (ANSA).