Golfo: media, nessun stop Usa a cooperazione militare con Riad Washington contro sauditi per taglio a produzione petrolio Opec

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 OTT - Gli Stati Uniti non interrompono i negoziati con l'Arabia Saudita per la vendita di armi statunitensi al gigante energetico del Golfo, con cui Washington è da giorni ai ferri corti per la decisione di Riad e degli altri Paesi produttori di petrolio di ridurre la produzione di greggio. Lo affermano fonti ben informate citate stamani da Al Monitor, sito di approfondimento sul Medio Oriente.



Le fonti riferiscono che in queste ore il generale statunitense Micheal Kurulla, a capo del contingente militare Usa nella regione, è arrivato nel Golfo per preparare colloqui con i ministri degli Esteri dei Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, entità dominata dall'Arabia Saudita. Le fonti affermano inoltre che un altro generale statunitense, John Cogbill, vice direttore delle operazioni militari del Comando centrale americano (Centcom) si recherà entro la fine del mese nei paesi del Golfo per discutere con interlocutori sauditi della cooperazione militare tra i due paesi.



Ieri da Washington la Casa Bianca aveva affermato di esser sul punto di valutare "diverse opzioni" su come rivedere i rapporti con l'Arabia Saudita dopo la decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione. E nei giorni scorsi si era appreso che il presidente Joe Biden non intende incontrare, durante il prossimo G20 di Bali a novembre, il principe ereditario e uomo forte saudita Muhammad ben Salman.(ANSAmed).