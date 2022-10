Spagna: nota politica transessuale lascia il Partito Socialista

MADRID - La politica e attivista Lgbt+ spagnola Carla Antonelli, prima persona transessuale a ricoprire una carica parlamentare nel Paese iberico (come deputata regionale a Madrid), ha comunicato la decisione di abbandonare il Partito Socialista (Psoe), formazione in cui ha militato per circa 45 anni. "Oggi ho chiesto di cancellare la mia iscrizione come militante del Partito socialista operaio spagnolo", ha annunciato sui propri social. In un lungo comunicato, Antonelli (il nome con cui la politica è conosciuta pubblicamente, pur non essendo quello anagrafico, ovvero Carla Delgado Gómez), ha motivato la decisione come un'azione di protesta rispetto a voci interne al partito non favorevoli a una nuova proposta di legge sui diritti delle persone trans, attualmente in fase di discussione parlamentare.



"Ci sono gocce che fanno traboccare il vaso", ha scritto la deputata. "Spero che quello che è stato il mio partito fino ad oggi torni in sé, perché le battaglie contrarie ai diritti umani di un settore del tessuto sociale sono sempre state destinate a perdere", ha aggiunto.



La legge in questione, già approvata dal governo di centro sinistra (Psoe-Unidas Podemos) e inviata al Parlamento, prevede in particolare meno ostacoli per permettere alle persone trans di cambiare le proprie generalità anagrafiche, anche nel caso di minori dai 14 anni in su. La norma ha trovato l'opposizione di un settore minoritario dell'ampio e articolato movimento femminista spagnolo, in parte rappresentato da esponenti socialiste. Politici e attivisti favorevoli alla legge denunciano che queste frange stiano tentando "manovre" per ostacolarne e ritardarne l'approvazione parlamentare. "Esorto e invito il primo ministro, Pedro Sánchez (altresì attuale leader del Psoe, ndr), a rimettere la Legge sui binari giusti", ha scritto Antonelli. "Perché il socialismo, se non è coraggioso non è socialismo".