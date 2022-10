Francia: Macron celebra 100 anni Grande Moschea di Parigi

PARIGI - Emmanuel Macron celebra oggi i cento anni della Grande Moschea di Parigi. Per l'occasione, il presidente francese ha consegnato la Legion d'Onore al rettore di questo storico luogo dell'Islam di Francia, situato nel quinto arrondissement di Parigi, Chems-Eddine Hafiz.



Macron intende anche rendere omaggio ai musulmani morti per la Francia durante la Prima guerra mondiale. E' proprio in ricordo di quei 70.000 combattenti che la Grande Moschea di Parigi venne voluta e edificata, con la posa della prima pietra il 19 ottobre del 1922, anche se nei fatti venne inaugurata solo quattro anni dopo, nel 1926.