Siria: delegazione Hamas a Damasco dopo più di 10 anni

BEIRUT - Una delegazione di Hamas è arrivata stamani a Damasco per incontrare il presidente Bashar al Assad nella prima visita di esponenti del movimento armato palestinese dopo più di dieci anni dall'interruzione dei rapporti seguita alla repressione governativa siriana delle proteste popolari anti-regime. Lo riferiscono media siriani e internazionali, secondo cui la delegazione, guidata da Khalil Yahya, capo dell'ufficio per le relazioni arabo-islamiche, si trattiene a Damasco fino a domani. Alcune settimane fa i vertici di Hamas, di fatto costola palestinese della Fratellanza musulmana, avevano annunciato la volontà di normalizzare i rapporti con il governo siriano e questo in un contesto regionale in mutamento.



Le relazioni tra Hamas e Damasco si erano interrotte nel 2012 e l'allora capo dell'ufficio politico del movimento palestinese, Khaled Meshaal, aveva lasciato la Siria per protestare contro la repressione del governo delle proteste popolari, in diverse città animate da settori vicini alla Fratellanza musulmana. La delegazione di Hamas è giunta a Damasco proveniente da Algeri, dove il gruppo armato palestinese ha siglato un accordo di riconciliazione con altre fazioni politiche palestinesi, tra cui Fatah, il partito del presidente Mahmud Abbas (Abu Mazen).