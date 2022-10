Tunisia: via a deposito candidature per elezioni

TUNISI - Sono state 304 le persone che hanno presentato domanda nel primo giorno per la candidatura alle elezioni legislative del prossimo 17 dicembre in Tunisia. Lo ha riferito la Commissione elettorale (Isie) di Tunisi, precisando che i candidati sono 262 uomini e 42 donne. La presentazione delle candidature proseguirà fino al 24 ottobre alle 18. La campagna elettorale inizierà il 25 novembre e si concluderà il 15 dicembre, due giorni prima del voto nei 161 distretti elettorali del Paese. Le votazioni all'estero si svolgeranno il 15, 16 e 17 dicembre, mentre il 16 dicembre sarà il giorno del silenzio elettorale.



L'Osservatorio Chahed per il monitoraggio elettorale ha mobilitato 27 osservatori per monitorare le operazioni di presentazione dei candidati ed ha rilevato che il 56% delle domande è stato accettato nonostante la mancanza dei documenti e delle approvazioni necessarie. Ogni candidato deve allegare alla domanda 400 firme legalizzate. "L'Isie ha istituito centri per le operazioni di presentazione dei candidati, ma alcuni uffici locali della commissione non hanno facilitato il lavoro degli osservatori", ha criticato l'Osservatorio Chahed in una nota.



L'Osservatorio inoltre ha denunciato il fatto che circa il 40% dei centri di presentazione dei candidati "non hanno corridoi e scale per persone a mobilità ridotta", invitando la Commissione elettorale a lavorare per facilitare l'accesso delle persone con disabilità a questi centri.