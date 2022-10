Libano: presidenziali, fumata nera per 3/a seduta in parlamento Nuova riunione convocata da Berri per lunedì prossimo

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 OTT - Si è conclusa con un nulla di fatto la terza seduta parlamentare in Libano per l'elezione del capo di Stato, incarico occupato fino alla fine del mese dal presidente uscente, Michel Aoun. La prossima seduta è prevista per lunedì 24 ottobre.



Sui 128 deputati totali, 119 hanno oggi partecipato alle votazioni nell'emiciclo di Place de l'Etoile a Beirut. Al primo turno è necessaria una maggioranza qualificata di due terzi (86 voti), mentre dal secondo turno in poi è sufficiente una maggioranza semplice (65 voti).



Oggi si è svolto un solo turno e 42 voti sono andati a favore di Michel Mouawad, candidato dei partiti ostili alla coalizione filo-iraniana guidata da Hezbollah. Ben 55 deputati hanno votato scheda bianca.



Dopo la prima votazione, i deputati della Corrente patriottica libera, partito del presidente Michel Aoun alleato degli Hezbollah, si sono ritirati dall'aula per far perdere il quorum e spingere il presidente del parlamento a convocare una nuova seduta, la quarta finora, per lunedì prossimo. (ANSAmed).