Ue chiede a Tunisia di sospendere limitazioni a importazioni Nuovo sistema poco trasparente e complesso secondo la CE

(ANSA) - TUNISI, 20 OTT - In una lettera al ministro tunisino del Commercio, Fadhila Rabhi, la Commissione europea ha espresso la propria preoccupazione per le misure di restrizione all'importazione annunciate recentemente ed entrate in vigore il 17 ottobre scorso. Nel testo l'esecuitivo Ue si dice consapevole delle difficoltà economiche che sta attraversando la Tunisia, ma sottolinea la necessità di evitare "qualsiasi misura idonea a limitare il commercio per perseguire obiettivi economici". Secondo la CE il sistema di controllo tecnico all'importazione introdotto è complesso e poco trasparente, non sembra essere basato su un'analisi del rischio e rappresenta un importante ostacolo all'ingresso delle merci, oltre al fatto che l'introduzione di un controllo anteriore all'importazione non farà che peggiorare la situazione attuale degli scambi.



"L'Ue rileva inoltre con rammarico che la Tunisia in questa fase non ha notificato all'Organizzazione mondiale del Commercio (Omc) né la trasparenza delle sue misure doganali né i punti di contatto per la cooperazione doganale nell'ambito dell'accordo per la facilitazione degli scambi. Scambi. Ciò non aiuta la buona gestione del commercio con l'Ue e gli altri membri dell'Omc, né l'integrazione della Tunisia nelle catene del valore" indica la CE. La Commissione infine invita il ministro tunisino a discutere con urgenza di tali questioni, e a sospendere l'applicazione delle misure annunciate.



Pochi giorni fa i ministeri tunisini del Commercio e dello Sviluppo delle Esportazioni, dell'Industria, delle Miniere, dell'Energia della Salute in un comunicato congiunto, hanno annunciato l'adozione dal 17 ottobre di un sistema di controllo preventivo per garantire la qualità dei prodotti importati ma anche la sicurezza dei consumatori, imponendo l'importazione dei prodotti in questione direttamente dalle fabbriche produttrici del paese esportatore. Sono 150 i prodotti interessati nella lista. (ANSA).