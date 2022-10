ANSAmed - Agenda settimanale dal 24 al 30 ottobre

(ANSAmed) - ROMA, 21 OTT - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 24 al 30 ottobre: LUNEDI' 24 OTTOBRE BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen Tiene un discorso al Grand Challenges Annual Meeting LUSSEMBURGO - Riunione dei ministri europei dell'ambiente ROMA - Visita del Presidente francese Emmanuel Macron ROMA - Summit della Pace organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio (fino al 25) ABU DHABI - Abu Dhabi Culture Summit (fino al 25) DAKAR - 8/a edizione del Forum Internazionale di Dakar sulla Pace e la Sicurezza in Africa (fino al 25) RABAT - Continua il processo alla difensore dei diritti umani Rida Benotmane, processata per aver criticato le autorità su YouTube e Facebook MARTEDI' 25 OTTOBRE LUSSEMBURGO - Riunione dei ministri europei dell'energia MERCOLEDI' 26 OTTOBRE BRUXELLES - La Commissione europea presenta il suo piano d'azione per l'Inquinamento zero GIOVEDI' 27 OTTOBRE BRUXELLES - Ue, il commissario all'Economia Paolo Gentiloni riceve Nadia Calviño, vicepresidente spagnola e ministro dell'Economia e della trasformazione digitale PARIGI - L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) pubblica il suo World Energy Outlook 2022 TIRANA - Ue, visita della presidente della Commissione Ursula von der Leyen VENERDI' 28 OTTOBRE BELGRADO - Ue, visita della presidente della Commissione Ursula von der Leyen BRUXELLES - Ue, il commissario all'Economia Paolo Gentiloni tiene un discorso introduttivo al Summit dell'UE sugli investimenti sostenibili - Sessione 2 "Energia pulita, sicura e conveniente per il futuro" SARAJEVO - Ue, visita della presidente della Commissione Ursula von der Leyen CASABLANCA (Marocco) - 1° edizione dell'Oktoberfest, festival della birra organizzato dalla Camera di Commercio e Industria tedesca SABATO 29 OTTOBRE PODGORICA - Ue, visita della presidente della Commissione Ursula von der Leyen DOMENICA 30 OTTOBRE PRAGA - Ue, riunione informale dei ministri del Commercio (anche il 31) (ANSAmed).