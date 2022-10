PARIGI - Il comune di Marsiglia intende attribuire la cittadinanza onoraria a Domenico 'Mimmo' Lucano, l'ex sindaco di Riace condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi di reclusione per le sue politiche sull'accoglienza dei migranti: è quanto apprende l'ANSA da fonti vicine al 'Collectif en Soutien à Mimmo Lucano', un'associazione francese in difesa di Mimmo Lucano, alla vigilia della riapertura del processo in appello a Riace domani 26 ottobre.