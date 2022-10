Serbia: sondaggio, Sns di Vucic incrementa consensi al 46,3% Si conclude dibattito Parlamento, verso insediamento governo

(ANSAmed) - BELGRADO, 26 OTT - In Serbia il Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del presidente Aleksandar Vucic resta largamente in testa nelle preferenze dell'elettorato, incrementando ulteriormente i consensi rispetto al successo nelle legislative del tre aprile scorso, vinte dall'Sns con oltre il 43%.



Stando un ultimo sondaggio condotto dall'agenzia Faktor plus per il quotidiano belgradese Blic, se si votasse oggi all'Sns andrebbe il 46,3% dei voti, al secondo posto il Partito socialista serbo (Sps) di Ivica Dacic, designato nuovamente alla carica di ministro degli E steri nel nuovo governo di Ana Brnabic, che ieri ha presentato in Parlamento le linee programmatiche del suo esecutivo. Terza forza risulta essere il Partito della Libertà e giustizia, principale formazione nel campo dell'opposizione, data al 6,8%.



Al Parlamento di Belgrado prosegue intanto oggi il dibattito sul discorso programmatico tenuto ieri dalla premier uscente e reincaricata Brnabic, fedelissima di Vucic, con il voto di fiducia e il giuramento atteso fra questa sera e domani. Un insediamento del nuovo governo che giunge con grande ritardo, a quasi sette mesi dal voto.



La sua composizione - una prosecuzione della coalizione fra Sns e Sps - è stata resa nota nel fine settimana, e vede Ivica Dacic tornare agli Esteri (dopo una parentesi alla presidenza del Parlamento), Sinisa Mali confermato alle Finanze, gli Interni affidati al capo dei servizi segreti Bratislav Gasic, la Difesa a Milos Vucevic, sindaco di Novi Sad. Mentre Tanja Miscevic, grande esperta di problemi europei ed ex capo del team negoziale serbo con Bruxelles, guiderà il cruciale dicastero per l'Integrazione europea. Alcuni dicasteri sono stati scorporati, mentre sono quattro i nuovi ministeri autonomi. (ANSAmed).