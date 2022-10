Socialisti Spagna, 40 anni fa prima vittoria dopo fine dittatura Sánchez,'continuiamo a guidare il Paese lungo via del progresso'

(ANSA) - MADRID, 28 OTT - È tempo di anniversari storici in casa del Partito Socialista spagnolo (Psoe): oggi si compiono infatti i 40 anni dalla prima vittoria elettorale nazionale della formazione dopo la fine della dittatura franchista, sotto la leadership di Felipe González.



Fu l'inizio di una tappa che portò il politico sivigliano a occupare la carica di capo di governo per 14 anni consecutivi, con altre tre vittorie elettorali. In quel periodo, tra altre cose, la Spagna entrò nell'Unione Europea e raatificò con un referendum popolare la propria adesione alla Nato.



"A 40 anni dalla vittoria socialista del 1982, continuiamo a guidare la Spagna lungo la via del progresso", ha scritto in un tweet l'attuale segretario generale del Psoe, il premier Pedro Sánchez, "non abbiamo paura delle sfide che ora ci attendono" Il suo partito arriva a questo anniversario come formazione governante dal 2018 e a circa 12 mesi dalla fine dell'attuale legislatura. Compattato dalla leadership di Sánchez, segretario generale dal 2017 (dopo un primo mandato tra il 2014 e il 2016), il Psoe attraversa una fase politica non esente da sfide: l'esecutivo in minoranza che guida è formato da una coalizione con Unidas Podemos, partito di sinistra con cui più volte sono emerse divergenze, e si sostiene su una maggioranza parlamentare variegata in cui hanno un ruolo decisivo partiti baschi e catalani che spesso pongono esigenti condizioni in cambio del loro appoggio. Inoltre, nelle ultime settimane è riemerso con forza un dibattito interno su una delle iniziative con carattere sociale più ambiziose del governo: la cosiddetta 'legge trans', che prevede la "libera autodeterminazione di genere" dei cittadini e non trova consensi unanimi tra i socialisti, in particolare per i dubbi di una corrente femminista definita dalla stampa "classica". (ANSA).