UpM: crisi si moltiplicano, donne più esposte alle violenze Esperta, Paesi non preparati, non basta il primo aiuto

(di Francesco Rodella) (ANSA) - MADRID, 28 OTT - Il consenso tra addette ai lavori è ormai ampio: con l'attuale sovrapporsi di diverse crisi — dal conflitto in Ucraina all'emergenza climatica —, nella regione euro-mediterranea l'esposizione delle donne alle violenze di genere aumenta, può arrivare addirittura a "raddoppiarsi". E occorre cambiare passo per far sì che i Paesi dell'area siano preparati a garantire loro protezione, accompagnamento e superamento della condizione di vittima. Non solo, quindi, agendo in primissima risposta a una richiesta d'aiuto, ma anche in fasi successive. Su questo si sono detti d'accordo i 42 Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), riunitisi a Madrid per trattare specificamente il tema delle condizioni delle donne e della parità di genere.



"La situazione delle vittime di violenza domestica in tutte le sue forme è notevolmente peggiorata dall'inizio della pandemia", si legge in una dichiarazione ministeriale sottoscritta dai 42 Stati dell'UpM. "In seguito alle difficoltà iniziali dovute ai lock-down, molti Paesi dell'area euro-mediterranea hanno migliorato i loro meccanismi di supporto alle vittime", aggiunge il testo, "un progresso che va celebrato, ma che necessita di essere rafforzato nel corto, medio e lungo termine".



Oltre alla pandemia, i rischi di moltiplicazione dei pericoli di violenze sulle donne possono arrivare, ad esempio, dalle crisi "geopolitiche": è quanto spiega all'ANSA Anna Dorangricchia, specialista in parità di genere dell'UpM. "Che sia l'impatto della guerra in Ucraina, che sia il conflitto esistente o latente in alcuni Paesi, o la crisi migratoria, le donne sono quelle che ne pagano il prezzo maggiore", afferma. In contesti di questo tipo, "tutti i meccanismi di protezione saltano", ed è così che l'esposizione delle potenziali vttime si aggrava.



Un concetto espresso anche dalla ministra delle Pari Opportunità spagnola, Irene Montero, una delle principali promotrici della Conferenza 2022 sulle donne per il Mediterraneo di Madrid. "Dobbiamo ascoltare le donne anche nella loro difesa della pace", ha detto, ricordando come nei conflitti aumentino "violenze sessuali, sfruttamento della prostituzione o violenza politica".



In tal senso, il "problema vero" è che, spesso, i Paesi "non sono preparati a gestire questo tipo di crisi", avverte Dorangricchia. Ed è su questo punto, aggiunge, che vanno incrementati gli sforzi di governi e altri attori pubblici o privati. Come? Andando al di là del "primo aiuto" e garantendo "una risposta integrata sia in termini di prevenzione sia in termini di supporto alle donne sopravvissute alla violenza di genere", dice la specialista dell'UpM. Un lavoro che deve portare a una vera e propria "educazione delle istituzioni" alla "pianificazione" e "alla programmazione".



Da questo punto di vista, passi avanti hanno avuto luogo recentemente in Italia, dice all'ANSA Cristiana Carletti, docente a Roma Tre ed esperta di questioni di genere dell'UpM per questo Paese. Proprio durante la pandemia, spiega è stato infatti "rafforzato" da parte dell'Istat un lavoro statistico che ha permesso di "dimensionare" maggiormente il fenomeno della violenza di genere, aspetto che ha consentito poi di applicare "una serie di misure chiaramente rafforzativa dell'assistenza" alle donne esposte a violenza. Come esempi, Carletti indica "gli investimenti" per migliorare i servizi di centri anti-violenza e case rifugio o l'aver coinvolto farmacie nel primo soccorso alle vittime e rafforzato le capacità di risposta delle Asl nelle fasi successive. "Adesso ci sono più strumenti per le donne", conclude, aggiungendo che ora "bisogna lavorare molto" per rispondere meglio alla fase di accompagnamento di coloro che subiscono violenze, anche per permettere loro di "rientrare in un sistema che non solo le protegga, ma le renda di nuovo persone indipendenti e libere". (ANSA).