Israele: voto, timori di interventi stranieri o 'fake news' Haaretz: social destra sospettosi della Commissione elettorale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 OTT - Alla vigilia delle elezioni lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano, ha elevato il livello di guardia per sventare il rischio che le operazioni di voto siano influenzate da interventi stranieri. Lo riferisce Haaretz. Il giornale ricorda che in Israele il voto è in gran parte manuale (l'elettore inserisce in una busta un foglietto con la sigla della lista prescelta), ma la elaborazione dei dati è poi digitale e quindi teoricamente esposta a rischi. Haaretz rileva anche che entità straniere potrebbero cercare domani di sferrare attacchi cibernetici contro infrastrutture di Israele, fra cui la rete elettrica.



Anche guasti tecnici vanno presi in considerazione come quello della settimana scorsa alle comunicazioni via Whatsapp.



Se esso si ripetesse domani, osserva il giornale, i partiti avrebbero grandi difficoltà a gestire la mobilitazione dei loro attivisti verso le urne.



Esperti interpellati dal giornale hanno inoltre messo in guardia dalla divulgazione in Israele di 'fake news' nel tentativo di influenzare l'esito del voto. Ancora ieri su alcuni siti è apparsa una notizia - risultata del tutto infondata - secondo cui la moglie del premier Yair Lapid sarebbe "segretamente adepta di una setta evangelica cristiana".



Il sito 'Fake reporter' menziona intanto che in ambienti vicini al Likud si è sparsa voce che il presidente della Commissione elettorale sarebbe avverso al loro partito. In particolare ha menzionato che i foglietti con la sigla del Likud ('Mahal') avevano un errore di ortografia. Invece che 'Netanyahu' era scritto 'Netanya' e dunque sarebbero annullati durante lo spoglio. In seguito è emerso che l'errore non è comunque da attribuirsi alla Commissione elettorale ma al Likud stesso che è ora impegnato a sostiuire i biglietti difettosi. Ma ancora nei social di destra si moltiplicano gli avvertimenti ad impedire che "l'esito del voto ci venga rubato". (ANSAmed).