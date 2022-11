Spagna: prima giornata di omaggio a vittime del franchismo Sánchez: la libertà non va mai data per scontata

(ANSA) - MADRID, 31 OTT - La Spagna celebra oggi, per la prima volta, la "giornata di ricordo e omaggio a tutte le vittime del golpe militare, della Guerra e della Dittatura", istituita dalla nuova legge "per la memoria democratica", entrata in vigore da pochi giorni. Il riferimento è all'insurrezione militare del 1936, in cui truppe guidate dal generale Francisco Franco tentarono un rovesciamento dell'allora ordine istituzionale repubblicano vigente, e ai successivi periodi di conflitto civile (1936-1939) e regime oppressivo (1939-1975).



La data scelta, il 31 ottobre, é quella dell'approvazione parlamentare dell'attuale Costituzione spagnola, avvenuta nel 1978, già in periodo post-franchista.



La commemorazione di questa giornata è stata accompagnata da un atto istituzionale, a cui hanno partecipato diversi esponenti del governo. "Come Paese, abbiamo pagato un alto prezzo per la libertà nel corso della nostra storia ", ha affermato in un intervento il premier Pedro Sánchez, "così alto, che, oltre agli sforzi per preservare tale eredità, non dobbiamo mai darla per scontata". Il presidente ha aggiunto che "l'avanzata di forze reazionarie" come quelle che si vedono "in diversi punti d'Europa" ricordano che "progresso e democrazia non sono irreversibili", fatto reso evidente "dall'autocrazia con la quale Putin sta invadendo l'Ucraina".



All'inizio del suo discorso, Sánchez ha omaggiato la figura di Manuel Azaña, presidente della Seconda Repubblica spagnola nel periodo della Guerra civile. (ANSA).