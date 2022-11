Saied a Lega Araba: riformare sistema azione araba congiunta 'Nuovi meccanismi e approcci innovativi basati su dialogo'

(ANSA) - TUNISI, 02 NOV - Ha parlato dell'importanza della centralità dell'azione dei Paesi arabi ma anche della necessità di un approccio di maggior coesione degli stessi rispetto alle sfide regionali e globali, il presidente tunisino Kais Saied nel suo intervento alla 31/a sessione del vertice della Lega araba, ad Algeri. Saied ha in particolare sottolineato "la necessità di una Lega araba forte per rafforzare la cooperazione araba congiunta e stabilire una profonda riforma del sistema di azione comune secondo nuovi meccanismi e approcci innovativi basati su un dialogo trasparente, franco e costruttivo." Non assecondare dunque "voci massicce che chiedono polarizzazione e divisioni", ha detto Saied, come riporta l'agenzia Tap, ma concentrarsi su una maggior unione nell'azione. Il presidente tunisino ha parlato anche del recente incontro di riconciliazione tra fazioni palestinesi ospitato dall'Algeria, invitando tutte le parti in causa ad andare avanti verso un reale consolidamento della riconciliazione come "un prerequisito per affrontare le politiche repressive delle forze di occupazione". Ha inoltre invitato le parti libiche a riunirsi, raggiungere una riconciliazione globale e attuare i risultati del Forum di dialogo politico libico ospitato dalla Tunisia nel novembre 2020, sottolineando che non esiste soluzione in Libia se non un dialogo libico-libico che unisca i libici intorno a un progetto nazionale a guida libica lontano da qualsiasi interferenza esterna Per quanto riguarda l'aspetto economico, Saied ha affermato che "è tempo di costituire un sistema economico arabo comune capaci di resistere alle varie fluttuazioni globali e contenere la pressione internazionale e interagire con altri spazi e vari partner". Ha sottolineato l'aspirazione della Tunisia a vedere nell'adozione del meccanismo della convocazione periodica del Vertice sullo sviluppo un modo per realizzare questi obiettivi a medio termine. Saied ha anche evidenziato la necessità di rafforzare e riformare il Consiglio Economico e Sociale della Lega Araba in modo tale da renderlo in grado di «fornire il valore aggiunto e le proposte desiderate per rispondere alle sfide economiche e sociali che devono affrontare i nostri popoli e ottenere un impatto positivo tangibile nella loro realtà al fine di ridare fiducia ai nostri giovani e fornire loro una vita dignitosa e un lavoro dignitoso, in modo che "saranno fonte di creazione di ricchezza nei nostri paesi invece di cadere vittime del terrorismo, delle reti di traffico di esseri umani, della criminalità organizzata e dei venditori di illusione della migrazione irregolare". (ANSA).