Papa: diritti umani non vengano violati, no pena di morte

AWALI (BAHREIN) - Il Papa chiede il rispetto dei diritti umani e ribadisce il suo 'no' alla pena di morte nel suo primo discorso in Bahrein dove vige la pena capitale. "Penso anzitutto al diritto alla vita, alla necessità di garantirlo sempre, anche nei riguardi di chi viene punito, la cui esistenza non può essere eliminata", ha detto Papa Francesco, giunto oggi ad Awali in Bahrein, primo Pontefice a visitare questo Paese della penisola arabica.



Il Papa ha chiesto anche che "la libertà religiosa diventi piena e non si limiti alla libertà di culto; perché uguale dignità e pari opportunità siano concretamente riconosciute ad ogni gruppo e ad ogni persona; perché non vi siano discriminazioni e i diritti umani fondamentali non vengano violati, ma promossi".



Nel discorso alle autorità del Bahrein Papa Francesco ha lanciato un nuovo appello alla fraternità citando l'albero della vita, un'acacia che da quattrocento anni sopravvive nel deserto del Paese. "Pensiamo all'albero della vita e negli aridi deserti della convivenza umana distribuiamo l'acqua della fraternità: non lasciamo evaporare la possibilità dell'incontro tra civiltà, religioni e culture, non permettiamo - ha detto nel suo primo incontro pubblico, al Palazzo reale di Awali - che secchino le radici dell'umano! Lavoriamo insieme, lavoriamo per l'insieme, per la speranza! Sono qui, nella terra dell'albero della vita, come seminatore di pace, per vivere giorni di incontro, per partecipare a un Forum di dialogo tra Oriente e Occidente per la pacifica convivenza umana".