Francia, nessun dubbio Italia aprirà porto a Ocean Viking Darmanin: 'Il diritto internazionale è molto chiaro'

(ANSAmed) - PARIGI, 4 NOV - Il ministro francese dell'Interno, Gérald Darmanin, "non ha alcun dubbio" sul fatto che l'Italia "rispetterà il diritto internazionale", accogliendo in uno dei suoi porti la nave umanitaria Ocean Viking della ong Sos Méditerranée, bloccata in mare con 234 migranti a bordo. "Il diritto internazionale è molto chiaro: quando una barca chiede di accostare con dei naufraghi a bordo, è il porto più sicuro e più vicino che deve accoglierla. Nello specifico, l'Italia", ha detto il ministro ai microfoni di RMC-BFMTV.(ANSAmed).