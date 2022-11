Migranti: Ong, coinvolgere Paesi Ue per 'alleggerire' Italia

ROMA - "Da anni sosteniamo che gli Stati dell'Europa centrale si debbano fare carico di alleviare la pressione degli arrivi dei migranti sull'Italia e su Malta: per noi l'importante è che la Ocean Viking sbarchi nel porto sicuro più vicino e speriamo che questo avvenga il più presto possibile". E' quanto sostiene la ong Sos Méditerranée, che precisa: "la redistribuzione dei migranti non è nostra competenza, quindi non abbiamo nulla da commentare su questo".



"Lo sbarco delle persone e l'accoglienza vengono gestite in maniera diversa. Il soccorso finisce quando le persone sbarcano in un luogo sicuro. Una volta sbarcati esistono già procedure nazionali e internazionali che stabiliscono come si fa richiesta di asilo e le diverse forme di protezione", afferma Juan Matias Gil, capomissione per la ricerca e soccorso in mare di Medici Senza Frontiere. "Come Medici Senza Frontiere, la nostra priorità è sbarcare nel porto sicuro più vicino, e non a migliaia di chilometri di distanza da dove siamo. Questo è nell'interesse e per il benessere fisico e mentale delle 572 persone che sono a bordo e che da oltre una settimana attendono di sbarcare", aggiunge. La ong di Medici Senza Frontiere è presente sulla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso che ha soccorso 572 persone (tra cui oltre 60 minori e tre donne incinte) in sette distinte operazioni di salvataggio nelle acque internazionali di zona Sar maltese.



"La bandiera non ha nulla a che fare con i diritti o i doveri di asilo: su questo basta fare riferimento alla risposta della Norvegia alla nota verbale dell'Italia, relativa alle altre navi Ocean Viking e Geo Barents, che battono bandiera norvegese". E' quanto sostiene la ong Sos Humanity, che con la sua nave Humanity 1 ha soccorso 179 persone, tra cui più di cento minori, e da giorni chiede l'approdo in un porto sicuro.



La Norvegia, in una mail inviata alla Reuters in risposta all'appello dell'Italia a Oslo e alla Germania di farsi carico dei migranti bloccati nel Mediterraneo, ha fatto sapere di non avere "nessuna responsabilità ai sensi delle convenzioni sui diritti umani o del diritto del mare per le persone imbarcate a bordo di navi" private o di ong "battenti bandiera norvegese nel Mediterraneo".