Tunisia: 1.058 i candidati ammessi a elezioni 17 dicembre Quasi tutti i partiti tradizionali hanno annunciato boicottaggio

(ANSAmed) - TUNISI, 4 NOV - Sono 1.058 i candidati ufficialmente ammessi alle elezioni legislative del prossimo 17 dicembre in Tunisia. Lo ha annunciato il portavoce dell'Autorità Superiore Indipendente per le Elezioni (ISIE), Mohamed Tlili Mansri, in una conferenza stampa precisando che si tratta, in particolare, di 936 candidati e 122 candidate e che 273 candidature di uomini e 90 di donne sono state rigettate.



La campagna elettorale inizierà il 25 novembre e si concluderà il 15 dicembre, due giorni prima del voto nei 161 distretti elettorali del Paese. Le votazioni all'estero si svolgeranno il 15, 16 e 17 dicembre, mentre il 16 dicembre sarà il giorno del silenzio elettorale. In base alla nuova legge elettorale, che di fatto taglia fuori i partiti politici in un sistema che privilegia invece la rappresentanza diretta, i 161 deputati dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo saranno eletti in 151 collegi uninominali e 10 all'estero, con un sistema di scrutinio uninominale a uno o due turni. La quasi totalità dei partiti tradizionali ha annunciato il boicottaggio della tornata elettorale.(ANSAmed). (ANSA).