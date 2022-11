Migranti: Schinas, Atene e Ue gestiscono insieme fenomeno Grecia Paese che ha ricevuto più soldi da Ue,siamo al suo fianco

(ANSAmed) - ATENE, 7 NOV - "Il modello di gestione della politica migratoria in Grecia è cambiato negli ultimi tre anni: l'Europa ha dato più soldi alla Grecia di chiunque altro tra i 27 Stati membri" per gestire il fenomeno: lo ha dichiarato Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, in un'intervista al quotidiano greco Kathimerini. "Chi vuole far apparire la Grecia e l'Europa in contrasto sulla questione migratoria non ha capito nulla, perché non solo siamo perfettamente consapevoli della situazione in Grecia, ma siamo al suo fianco" nella gestione del fenomeno, ha chiarito Schinas, esponente del partito greco di Nea Dimokratia, sottolineando come la missione Frontex in Grecia sia la più grande d'Europa.



Grazie ai fondi dell'Unione, inoltre, la Grecia ha costruito cinque nuovi centri di identificazione e ricezione dei migranti nelle isole dell'Egeo nord-orientale, ha ricordato il vicepresidente. Interpellato a proposito delle accuse di strumentalizzare i migranti rivolte da Atene alla Turchia, Schinas ha risposto: "Lo Stato turco non è sempre così diligente nel sorvegliare le frontiere, a volte lo fa e a volte no. Ora daremo alla Turchia 200 milioni di euro per rafforzare i confini orientali con l'Afghanistan e l'Iran, perché anche lì c'è un aumento" degli ingressi irregolari. Il vicepresidente ha poi fatto cenno agli "ottimi controlli effettuati dal governo greco e da Frontex nel Mar Egeo" e ha aggiunto: "stiamo assistendo a flussi migratori che coprono lunghe distanze su grandi barche a vela e altre imbarcazioni dirette verso l'Italia meridionale e l'Europa centrale. La Turchia ha l'obbligo di fermare questi flussi".(ANSAmed).