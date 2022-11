A Tunisi terzo incontro di Rete Medfeminiswiya Rete Mediterranea per l'Informazione Femminista

(ANSA) - TUNISI, 09 NOV - La Tunisia ospita fino al 12 novembre prossimo il terzo incontro dei membri della Rete Mediterranea per l'Informazione Femminista "Medfeminiswiya" con la partecipazione di 22 giornaliste provenienti da Tunisia, Algeria, Marocco, Palestina, Italia, Turchia, Libano, Croazia, Spagna e Montenegro.



Questo terzo incontro è organizzato dopo diverse riunioni preparatorie tenutesi a distanza per 3 anni a causa del Covid, e l'ultimo incontro in presenza in Marocco nel 2019, ha spiegato la co-presidente, responsabile del progetto Medfeminiswiya, Samia Allalou, sottolineando l'importanza di questi incontri che permetteranno ai membri della rete Medfeminiswiya di discutere diversi temi e di scambiare opinioni tra le diverse generazioni di giornaliste. Durante l'evento di Tunisi si terrà anche l'assemblea generale dell'associazione Medfeminiswiya Network per ricordare i valori e i principi di questo progetto e presentare il rapporto di attività per il 2021.



Mefeminiswiya è una rete femminista di giornaliste/i e creatori di contenuti che lavorano in diversi paesi del Mediterraneo con l'obiettivo di radicare la cultura della diversità e della solidarietà tra le giornaliste nella regione del Mediterraneo. (ANSAmed) (ANSA).