Grecia: sciopero generale contro l'aumento dei prezzi Fermi trasporti pubblici e marittimi: inflazione supera il 10%

(ANSAmed) - ATENE, 09 NOV - Uno sciopero generale dei lavoratori contro l'aumento dei prezzi è in corso in tutta la Grecia, dove l'inflazione ha superato il 10% e nel settembre scorso ha toccato il 12%, mentre i prezzi del gas risultano oggi più che quadruplicati.



"L'alto costo della vita è insopportabile" e "chiediamo salari più alti e protezione sociale per tutti", recita il manifesto della Confederazione generale dei lavoratori greci GSEE, la più grande del Paese, che ha organizzato questa mattina una manifestazione nel centro della capitale e in altre città greche.



Partecipa allo sciopero anche il sindacato dei dipendenti pubblici ADEDY, che ha denunciato in un comunicato: "gli aiuti proposti dal governo non sono una soluzione per i dipendenti e per la società dopo l'impennata dei prezzi dell'energia e delle materie prime".



Anche il settore dei trasporti pubblici e il sindacato marittimo hanno risposto alla chiamata a manifestare, e i collegamenti tra la terraferma e le isole greche risultano interrotti. Alla mobilitazione nazionale di 24 ore partecipano infine anche molti mezzi di informazione, tra cui l'agenzia di stampa nazionale greca ANA-MPA.



Fino a oggi il governo greco ha stanziato un pacchetto di 5,5 miliardi di euro destinato a sostenere le famiglie con redditi bassi di fronte all'aumento del costo della vita, i giovani alla ricerca di alloggi e gli agricoltori. (ANSAmed).