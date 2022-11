Migranti: RN, 'Meloni coerente, faremmo la stessa cosa' Partito Le Pen, 'con noi niente Ocean Viking in Francia'

(ANSAmed) - PARIGI, 9 NOV - "La signora Meloni è coerente rispetto alla politica di Emmanuel Macron. Macron vuole accogliere tutti. Ha battuto e polverizzato assolutamente tutti i record di immigrazione": lo ha detto il nuovo segretario del Rassemblement National, Jordan Bardella, commentando la vicenda dell'Ocean Viking a Parigi. "La signora Meloni dice a Macron: 'visto che sei così accogliente, ora accogli anche queste persone'", ha proseguito il fedelissimo di Marine Le Pen, aggiungendo: "Penso che la signora Meloni abbia ragione a dar prova di fermezza. Ha ragione perché è ciò per cui è stata eletta. Se venissimo eletti, intendiamo fare la stessa cosa che ha fatto lei e in particolare ciò che ha fatto Matteo Salvini quando era ministro dell'Interno e che oggi è diventato il vicepremier dell'Italia: non accogliere nessuna barca di migranti. Perché accogliere una barca significa accoglierne dieci e inviare un messaggio, a mio avviso, drammatico: invitare queste persone a tentare l'avventura nel Mediterraneo, con il rischio di morti", ha concluso.



"Con noi, l'Ocean Viking non sbarcherebbe mai sulle coste francesi", ha proseguito Bardella. "La nostra fermezza in materia migratoria - ha detto riferendosi al Rassemblement National - è forse la politica più umanistica che esista: questa consiste nel dire all'insieme di queste persone: 'non venite sul suolo europeo, non venite sul territorio francese perché non abbiamo nulla da offrirvi, non siamo in grado di darvi sussidi, aiuti, assistenza, alloggio per voi e per i vostri figli perché non ne abbiamo più i mezzi'". "Questa politica dissuasiva dell'immigrazione potrebbe ispirarsi a quanto fatto dall'Australia da qualche anno, lungo le sue coste, riducendo a zero il numero di morti, con una politica dissuasiva dell'immigrazione e con campagne pubblicitaire introdotte nei Paesi di partenza. La famosa campagna 'no way'", ha proseguito il fedelissimo di Marine Le Pen, aggiungendo: "Penso che la Francia dovrebbe ispirarsi a quanto fatto dall'Australia". Per lui, "i veri criminali sono coloro che inducono queste persone a venire in Europa", ha detto ancora Bardella. "Gli fanno assumere rischi a volte al costo della loro vita. E' questa politica di accoglienza incondizionata che punta a far credere ai migranti che hanno tutti i diritti. La migrazione è un diritto che comporta dei drammi nel Mediterraneo", ha concluso.(ANSAmed).