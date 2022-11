Parigi, Roma rispetti gli impegni Ue sulla Ocean Viking Il portavoce del governo Veran: 'Deve svolgere il suo ruolo'

(ANSAmed) - PARIGI, 09 NOV - L'Italia deve "svolgere il suo ruolo" e "rispettare gli impegni europei" accogliendo la nave Ocean Viking su cui sono bloccati centinaia di migranti. Lo afferma il portavoce del governo francese Oliver Véran. "La barca si trova attualmente nelle acque territoriali italiane, ci sono regole europee estremamente chiare che sono state peraltro accettate dagli italiani che sono, di fatto, i primi beneficiari di un meccanismo europeo di solidarietà finanziaria", ha aggiunto Véran, aggiungendo che "l'attuale atteggiamento del governo italiano, e in particolare le dichiarazioni e il rifiuto di far attraccare questa barca" è "inaccettabile".



Ieri sera la premier Giorgia Meloni ha ringraziato la Francia per aver accettato di accogliere l'Ocean Viking e dei suoi 234 passeggeri migranti. "Ma i meccanismi diplomatici sono ancora in azione nel momento in cui vi parlo, quindi non posso andare oltre", ha tagliato corto Véran. "Abbiamo ancora qualche ora di discussione e, in ogni caso, siamo ancora in questa fase", ha aggiunto, promettendo comunque che "nessuno lascerà che questa barca corra il minimo rischio, ovviamente per chi è a bordo" .



"Di fronte al silenzio assordante dell'Italia", ieri la ong SOS Méditerranée ha affermato di aver chiesto alla Francia di assegnare un porto sicuro all'Ocean Viking, che "dovrebbe arrivare in acque internazionali vicino alla Corsica il 10 novembre". (ANSAmed).