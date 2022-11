Premier Tunisia, 'democrazia è scelta irreversibile' 'Ma progressi compiuti non nascondano difficoltà'

(ANSAmed) - TUNISI, 09 NOV - La premier tunisina Najla Bouden ha affermato nel suo intervento all'Universal Periodic Review (Upr) del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (Unhcr) che "la democrazia che garantisce i diritti umani è una scelta irreversibile in Tunisia, sottolineando che la Tunisia non vuole una democrazia precaria che nasconde profonde insidie ;;strutturali, piuttosto, favorisce la democrazia che garantisce un'equa giustizia e sostiene lo stato di diritto".



I progressi compiuti in Tunisia nel campo dei diritti umani non dovrebbero, tuttavia, nascondere le difficoltà e le difficoltà strutturali negli anni e che non sono stati trattati alla radice, ha osservato la premier in un video trasmesso dalla presidenza del governo. Bouden ha sottolineato, in questo contesto, la necessità di continuare a lavorare per difendere i diritti umani nel testo come nella pratica. La libertà di diritti espressione e il diritto di manifestare sono la pietra angolare del sistema degli umani, ha affermato, spigando che gli eccessi registrati sono casi isolati a seguito dei quali sono state avviate indagini. L'importanza del rispetto dei diritti umani per affrontare le cause del terrorismo e dell'estremismo violento è globale cos' come trovare soluzioni sostenibili ai cambiamenti approccio, alle disparità economiche, all'impatto della pandemia di Covid e alla crisi ucraina. Nel piano triennale 2023/2025, sviluppato dal governo, la Tunisia si impegna ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030, ha affermato.



Bouden ha quindi passato in rassegna i risultati ottenuti dalla Tunisia, alla luce delle raccomandazioni dell'Hrc sul precedente rapporto (2017) a livello istituzionale e legislativo. Sul piano istituzionale, ha approvato la promulgazione della legge 29 ottobre 2018 sulla Commissione per i diritti umani e la legge 9 luglio 2019 sull'autorità dello sviluppo sostenibile e dei diritti delle generazioni, oltre alla creazione nel dicembre 2019 di una commissione per adeguare le leggi relativi ai diritti umani agli standard internazionali.



Ha anche citato la creazione, come previsto dalla Costituzione, di un Consiglio superiore dell'istruzione che rappresenterà una nuova pietra miliare nella costruzione istituzionale dei diritti umani in Tunisia. A livello legislativo, la premier ha parlato dell'adesione della Tunisia nell'ottobre 2019 alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. La Tunisia ha anche presentato domanda di adesione alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione della violenza domestica, oltre alla ratifica nel 2018 del Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa. (ANSAmed).