Parigi sospende accoglienza 3.500 rifugiati dall'Italia

PARIGI - La Francia sospende "con effetto immediato" l'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia, e invita "tutti gli altri partecipanti" al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, "in particolare la Germania", a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, che ha invitato i Paesi dell'Ue a reagire in questo modo in segno di protesta contro il rifiuto di Roma di autorizzare lo sbarco di Ocean Viking in Italia.



A seguito dell'accoglienza della nave Ocean Viking in Francia dopo il rifiuto italiano "è chiaro che ci saranno conseguenze estremamente gravi per le nostre relazioni bilaterali", ha avvertito Darmanin, dopo aver annunciato che la nave ong con a bordo 234 migranti arriverà domani di Tolone.

Parigi, l'Ocean Viking sarà accolta venerdì a Tolone

L'Ocean Viking con i suoi 234 migranti a bordo sarà accolta venerdì in Francia, a Tolone. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin, denunciando la "scelta incomprensibile" dell'Italia di non accogliere la nave dell'Ong Sos Méditerranée.

Intanto la Francia ha avviato un'operazione per l'evacuazione di quattro migranti a bordo dell'Ocean Viking. Lo ha annunciato il Segretariato generale del Mare in una nota, precisando che l'operazione è stata lanciata su istruzione della premier Elisabeth Borne. L'organismo legato al Governo è attualmente sotto la direzione dell'ex prefetto di polizia di Parigi, Didier Lallement. Secondo Sos Méditerranée, si tratta di tre migranti e di un accompagnatore. L'Ocean Viking, l'ultima delle quattro navi umanitarie bloccate nel Mediterraneo con migranti a bordo, ha richiesto stamattina "l'evacuazione medica urgente" per tre persone, di cui due sono "in gravi condizioni di salute e necessitano di cure ospedaliere", ha detto una portavoce dell'Ong all'Afp. "Uno dei pazienti è instabile e non risponde alle cure fornite a bordo dal 27 ottobre. Gli altri due hanno riportato ferite in Libia che, a causa del lungo ritardo nelle cure, potrebbero avere conseguenze negative a lungo termine", ha aggiunto. La nave ora si trova al largo delle coste della Corsica, secondo il sito web Marine Traffic.