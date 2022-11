Tunisia: WB, urgente soddisfare le aspirazioni della gente

TUNISI - "Riportare in carreggiata la transizione è ora più urgente che mai se la Tunisia vuole preservare le sue fragili conquiste democratiche e le aspirazioni del suo popolo", si legge nel rapporto "Tunisia Systematic Country Diagnostic" della Banca mondiale (SCD): ricostruire la fiducia e soddisfare le aspirazioni per una Tunisia più prospera e inclusiva". "Cambiare le dinamiche per stabilire un ciclo più virtuoso "win-win" richiederà, a breve termine, un enorme sforzo per creare consenso attorno allo sviluppo e all'attuazione delle riforme e sforzi per ottenere piccoli guadagni tangibili per aiutare a ricostruire la fiducia e stabilire slancio", si legge nel documento.



Il rapporto della Banca mondiale, uno dei principali finanziatori della Tunisia, fornisce una visione decennale delle tendenze in Tunisia dal 2011 e traccia confronti con altri Paesi comparabili suggerendo possibili percorsi futuri. Lo studio identifica quattro percorsi per costruire le fondamenta e soddisfare le aspirazioni dei cittadini in Tunisia. "L'obiettivo di questi percorsi è sfruttare il potere della volontà dei cittadini e costruire istituzioni più inclusive", si legge nel rapporto. In questa agenda, la Banca mondiale dà la priorità a due percorsi aggiuntivi che sono fondamentali per soddisfare le aspirazioni dei cittadini: spostare l'economia verso una crescita guidata dalla produttività e aumentare l'inclusione.



"Sebbene la Tunisia abbia realizzato conquiste in termini di apertura e trasparenza dal 2011, molti aspetti della soluzione politica post-rivoluzione continuano a presentare sfide per lo sviluppo della Tunisia e affrontare queste questioni di fondo richiederà tempo", sottolinea la Banca mondiale. Il calo della produttività e della crescita dell'economia tunisina segnala una perdita di potenziale economico causata da anni di sottoinvestimenti in capitale produttivo e innovazione, apertura e concorrenza limitate nei mercati e capacità commerciali in calo. Per invertire questi risultati e migliorare la produttività, la Tunisia ha bisogno di profonde riforme strutturali che rimuoveranno le barriere profonde e pervasive alla concorrenza, modernizzeranno il settore finanziario, attireranno investimenti diretti esteri e finanziamenti per il clima e promuoveranno l'innovazione, afferma il rapporto.



Inoltre, sarebbe fondamentale ricostruire le capacità commerciali della Tunisia attraverso servizi commerciali più moderni ed efficienti, nonché un commercio più approfondito e un'integrazione globale della catena del valore.



Secondo il rapporto, rafforzare l'inclusione è altrettanto cruciale per la stabilità della transizione tunisina. Richiede un accesso più uniforme alle opportunità economiche e migliori standard di vita per i cittadini. Ciò implica il miglioramento dei risultati dell'apprendimento/delle competenze, soprattutto nelle regioni rurali e interne, per ampliare l'accesso ai benefici della crescita futura. Allo stesso modo, le misure a sostegno della partecipazione delle donne alla forza lavoro possono limitare l'esclusione di genere e apportare contributi aggiuntivi alla produttività e alla crescita. Infine, affrontare le discrepanze nella connettività e nella fornitura di servizi è importante anche per migliorare gli standard di vita e può portare a migliori risultati in termini di benessere, maggiori opportunità e maggiore coesione sociale.



Il rapporto ricorda che la performance economica della Tunisia è rallentata negli ultimi dieci anni, determinando un decennio perso per la crescita. "La crescita del Pil è scesa all'1,7% in media tra il 2011 e il 2018, rispetto al 3,5% tra il 2000 e il 2011, poiché la performance si è indebolita in tutti i settori dell'economia, ad eccezione dell'agricoltura. La performance economica è rimasta stagnante, a causa di un calo significativo della crescita della produttività dalla già bassa crescita dell'era pre-rivoluzione". Bassi investimenti, innovazione limitata, ridotto orientamento commerciale e regolamentazione eccessiva dell'attività economica sono stati i principali fattori che hanno contribuito. In particolare, gli investimenti privati ;;in percentuale del Pil sono scesi da una media del 17,4% del Pil nel 2000-2010 al 14,9% del Pil nel 2011-2019. La quota di aziende tunisine che hanno introdotto un nuovo prodotto o servizio si è dimezzata dal 28% nel 2013 al 14% nel 2019. Particolarmente colpite sono state le "vecchie" industrie tunisine (principalmente alimentari e tessili), mentre alcune industrie "nuove" hanno registrato una crescita della produttività.