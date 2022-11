In Egitto Alaa mette fine allo sciopero della sete

IL CAIRO - Alaa Abdel Fattah ha cominciato ad idratarsi volontariamente, ponendo fine allo sciopero della sete iniziato oltre una settimana fa. Lo ha reso noto su Twitter una sua parente, la zia Ahdaf Soueif.



"Abbiamo una lettera. Una breve lettera, scritta sabato: 'Come stai, mamma? Di sicuro sei davvero preoccupata per me..



questa è una lettera breve.. Da oggi bevo acqua.. I segni vitali oggi sono buoni quindi adesso mi misuro regolarmente e ricevo cure mediche... mi mancate moltissimo e vi amo moltissimo'", ha riportato la sorella della madre dell'attivista il quale aveva iniziato lo sciopero della sete domenica 6 novembre, in occasione dell'avvio della Conferenza Onu sul clima Cop27 a Sharm el-Sheikh. L'informazione è stata rilanciata, sempre su Facebook, anche dal suo legale, Khaled Ali.



Appreso che Alaa era sotto "trattamento medico", parenti e attivisti avevano sospettato che fosse alimentato artificialmente. L'attivista nel dicembre scorso era stato condannato a cinque anni di reclusione per diffusione di notizie false sui social.