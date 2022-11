Istanbul: il Pkk nega la responsabilità dell'attentato Dopo le accuse delle autorità turche ai militanti curdi

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 NOV - I curdi del Pkk negano di essere responsabili dell'attentato di ieri a Istanbul dopo le accuse delle autorità turche.



"Il nostro popolo e il pubblico democratico sanno molto bene che non abbiamo legami con questo incidente, che non colpiremmo direttamente obiettivi civili e che non accettiamo azioni che prendono di mira i civili", ha fatto sapere il Pkk in un comunicato pubblicato da Firat, agenzia ritenuta vicina al gruppo armato curdo, considerato terrorista non solo dalla Turchia ma anche dagli Usa e dall'Ue. (ANSAmed).